В окупованому Луганську знищують трамвайне сполучення – ОВА

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Фото: ЛОВА

У деяких районах захопленого Луганська знищують трамвайне сполучення. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, по черзі оголошуючи реконструкцію дорожнього полотна на вулицях та проспектах міста, окупанти демонтують трамвайні рейки та контактну мережу.



«Можливо, саме таким чином вони вирішили виправити ситуацію з дефіцитом водіїв громадського транспорту», – сказав Лисогор.

Нагадаємо, що в окупованому місті Хрустальний на Луганщині загорілося транспортне депо, внаслідок чого вогонь знищив автобуси, постраждав водій.