Головне за день: Удари по Харкову та Полтаві. У Суджі на школу впала бомба

Суспільство



На Полтавщині затримали чоловіка, який напав на військового ТЦК. За даними поліції, нападник вистрілив у військовослужбовця Полтавського РТЦК із рушниці, заволодів його автоматом і разом із співучасником втік з місця події.



Бойові дії



Низка українських міст потрапила під обстріл у ніч на 1 лютого та вранці. У Покровську під російським вогнем загинув чоловік, ще один поранений. Дев'ятеро людей загинули, 14 людей постраждали в Полтаві внаслідок ракетного удару РФ по житловому будинку, з них — 3 дітей. У Харкові загинула одна людина, четверо поранено, пошкоджено 16 приватних будинків, один зруйновано.



Внаслідок ракетного обстрілу російськими військами Одеси увечері 31 січня постраждали семеро людей. Серед людей, які були в епіцентрі удару, були норвезькі дипломатичні представники.



Школа-інтернат у Суджі Курської області зазнав удару з боку російських військ. Як повідомляє, Генштаб ЗСУ, у будівлі перебували цивільні люди. Внаслідок удару 95 людей опинилися під завалами, повідомив прес-офіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашковський. Він не уточнив, чи є внаслідок удару загиблі та скільки людей постраждали. Російська пропаганда стверджує, що удар був із боку українських військ.