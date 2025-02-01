Репресивне законодавство, «патріотичне виховання», «реабілітаційні центри»: ЛГБТК+ люди в окупації

Упродовж десяти років Росія посилювала репресивні законодавчі норми проти ЛГБТК+. Переслідування розпочалися у 2013 році запровадженням адміністративної відповідальності за «пропаганду ЛГБТ». 2023 року йшлося вже про «ЛГБТ-екстремізм». З 2022 року ці норми діють і на окупованих Росією територіях України.



За 2022 рік правозахисні організації зафіксували 31 випадок порушень прав ЛГБТК+ та злочинів на ґрунті ненависті на окупованих територіях України, переважно на звільненій частині Херсонської області. З того часу утворився інформаційний вакуум: представники спільноти, що залишилися на окупованих територіях, публічно не кажуть.

«Вони намагаються приховати одразу кілька своїх ідентичностей»

Офіс правозахисної організації «Гендер Зед» знаходиться у Запоріжжі. До повномасштабного вторгнення у неї була також ініціативна група у Мелітополі: друзі та подруги організації давали лекції та займалися міні-громадським центром. Росіяни окупували місто 1 березня.



З ЛГБТК+ людьми, які не виїхали у перші місяці з окупованої частини Запорізької області, доки були гуманітарні коридори, зв'язок зник.

«З більшістю тих, хто лишився на окупованих територіях, ми не маємо зв'язку. Вони самі зараз ніяк не виявляються, намагаючись підчистити інформацію про себе в інтернеті», — розповідає комунікаційний менеджер «Гендер Зед» Костянтин Андріїв.

Він вважає, що приховування інформації про себе ЛГБТК+ людьми в окупації впливає на їхнє ментальне здоров'я:

«Це стосується не лише ідентичності гомосексуальної чи трансгендерної людини, а й ідентичності українця чи українки. Тобто вони намагаються приховати одразу кілька своїх ідентичностей перед росіянами, їхньою армією та місцевими колабораціоністами».

За законом 2013 року про «ЛГБТ-пропаганду» іноземним громадянам загрожує випровадження з Росії. До 2025 року до громадян України таких заходів не вживали, адже вони мали право на отримання російського паспорта. Навесні 2023 року трансгендерну секс-робітницю з українським громадянством заарештували у Краснодарі, але за добу відпустили.

2024 року росіяни оштрафували на 150 тисяч рублів чоловіка з окупованої Керчі. Телеграм канал Кримський СМЕРШ, який публікує публічні доноси на кримчан за проукраїнську та антивоєнну позицію, охарактеризував його як «пасивного ждуна» і опублікував фотографії з нібито його секс-іграшками, розкиданими на ліжку. Чоловіка оштрафували за так звану «дискредитацію збройних сил» Росії та «пропаганду ЛГБТ».



З 2025 року ті громадяни України, які проживаючи на окупованих територіях, не набули російського громадянства, з погляду законодавства РФ є іноземцями і можуть бути депортовані.



Крім того, росіяни почали практикувати позбавлення мешканців окупованих територій України російського громадянства за певні правопорушення. Так, у грудні 2024 року контрольоване з Москви «Донецьке агентство новин» повідомило про позбавлення російського громадянства донеччанина, який нібито намагався налагодити співпрацю зі Службою безпеки України.



Про випадки застосування таких правових заходів цілеспрямовано проти ЛГБТК+ людей поки що невідомо. Більшість наявних свідчень про дискримінацію та насильство — про «неформальні» заходи.

«Конверсійна терапія»

Псевдонаукові методики під назвою «конверсійна терапія» криміналізовані

у багатьох країнах, зокрема, у Франції, Німеччині, Норвегії та Канаді. У Росії «конверсійну терапію» почали просувати 2024 року. Цьому передувала низка державних рішень.



У червні 2023 року президент Росії Володимир Путін доручив створити інститут вивчення поведінки ЛГБТ-людей на базі Федерального центру психіатрії. Того ж літа набрав чинності закон про заборону зміни статі «без медичних показань». А на початку 2024 року на сайті російського товариства психіатрів опублікували варіант «клінічних рекомендацій щодо надання медичної допомоги дорослим росіянам із діагнозом „розлади статевої ідентифікації“».



Згідно з рекомендаціями, при виявленні так званих «розладів статевої ідентифікації» можуть призначити сеанси у сексолога та психіатра, амбулаторне або стаціонарне лікування, у деяких випадках вживання ліків.

За останні два роки російські медіа опублікували низку історій щодо застосування в Росії «коверсійної терапії». Йшлося переважно про те, як батьки обманом відправляли на лікування дітей, що належать до ЛГБТК-спільноти. Росіяни розповідали про перебування у «реабілітаційних центрах», де їх намагалися лікувати від трансгендерності чи гомосексуальності. У них забирали документи та телефони, їх селили разом із людьми, які лікувалися від алкогольної чи наркотичної залежності. «Лікування» супроводжувалося релігійними програмами та фізичним насильством .



І хоча поки що немає історій, які підтверджують, що українських ЛГБТК-людей примусово тримають у «реабілітаційних центрах», відомо, що такі центри вже працюють як мінімум в окупованому Криму, зокрема, в Ялті та Маріуполі в Донецькій області.

"Традиційні російські сімейні цінності" для школярів в окупації

2024 Путін проголосив «роком сім'ї» в Росії. З початку навчального року всюди запровадили позакласний курс «сімʼєзнавства» для 5-9 та 10-11 класів. Курс також ведуть на окупованих українських територіях.



Серед пунктів програми для старшої середньої школи у розділі «особисті результати» є «Прийняття та відданість традиційним російським духовно-моральним цінностям (зокрема сімейним), культурі народів Росії з урахуванням світоглядного, національного, конфесійного самовизначення».



Наступним пунктом є «готовність протистояти деструктивній ідеології, включаючи культивування егоїзму, аморальності, заперечення природного продовження життя, цінності міцної сім'ї, шлюбу, багатодітності, руйнування традиційної сім'ї через пропаганду нетрадиційних сексуальних стосунків».



Також серед очікуваних результатів — «розуміння шлюбу як спілки чоловіка та жінки для створення сім'ї, народження та виховання у сім'ї дітей».

«Я думаю, що це може впливати на гомосексуальних та трансгендерних підлітків: спонукати їх запевняти себе, що з ними щось неправильно, — коментує Костянтин Андрєєв. — Але гомосексуальні чи трансгендерні молоді люди, які зростають у авторитарних та тоталітарних режимах, де насаджуються такі цінності, не перестають бути гомосексуальними чи трансгендерними. Вони просто починають ще більше ховатися та практикувати гетеросексуальну поведінку: у них можуть бути сім'ї, діти, але ці люди будуть нещасливі та матимуть психічні розлади».

Після звільнення та в окупації

Під час окупації Херсона у 2022 році ЛГБТК+ активіста, волонтера та організатора маршу за права тварин Олексія Полухіна затримали на блокпосту, коли йшов сфотографувати парад, який окупанти влаштували у Херсоні на честь 9 травня.

Полухіна помістили до СІЗО. Олексія призначили прибирачем, як він зазначив сам в інтерв'ю ZMINA, «через гомофобію». За два місяці після арешту йому запропонували в обмін на волю прибрати всю територію СІЗО. Полухіна протримали у неволі 64 дні, а за кілька місяців після його звільнення українські військові звільнили Херсон.



За інформацією правозахисного центру «Наш світ» найбільша кількість злочинів проти ЛГБТК+ людей, скоєних по всій Україні у 2022 році, припала на Херсонщину — 28 випадків, більшість із них скоїли росіяни. Це наймасштабніше документування з початку повномасштабного вторгнення, відколи про те, що відбувається з ЛГБТК+ людьми на окупованих територіях, мало що відомо.



За 2023 рік відомо про три випадки насильства та загроз насильством. Перший стосувався трансгендерної жінки Мілерії Афанасієвської з окупованих Олешок, яка виїхала після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС. Коли вона дісталася Німеччини, то розповіла свою історію, в тому числі й згадала, що росіяни вибили їй зуб прикладом через те, що вона трансженщина. У цьому ж інтерв'ю «Радіо Свобода» Мілерія згадала про знайому лесбійку, яку росіяни ґвалтували протягом тижня. Однак Мілерія наголосила, що росіяни однаково знущалися як з ЛГБТІК+, так і з гетеросексуальних і цисгендерних людей.



У двох інших відомих випадках за 2023 рік на окупованих частинах Херсонської та Донецької областей загрожували зґвалтуванням: для «профілактики лесбійства» парі жінок та гею, щоб зробити його «нормальним».



У звітах за 2024 рік знаємо про один випадок, скоєний окупаційною владою

у Криму. У березні жителя окупованої Ялти оштрафували на 100 тисяч рублів згідно із законом про «пропаганду ЛГБТ», знайшовши його фотографію в українському медіа з «Київпрайду» трирічної давності.

«Поки що жодних досліджень та звітів немає, бо як їх робити?», — каже Альбіна Єрмакова з херсонської благодійної організації «Інша».

Інша допомагала виїжджати людям з окупації: деякі з її працівників, як і сама Альбіна, залишалися в окупованому Херсоні. Згодом вона допомагала збирати свідчення постраждалих від дискримінації та насильства на територіях, які звільнили українські війська.

«З тими, хто лишається на окупованих територіях, дуже складно комунікувати. Хоча там є зв'язок: Телеграм, ВКонтакт, мобільна телефонія, говорити про реальність відкритим текстом з вами ніхто не буде. Просто тому, що це небезпечно: телефони слухають, телеграми читають», — пояснює Альбіна.

За її спостереженнями ситуація на окупованих територіях також відрізняється від одного населеного пункту до іншого: «Там, де росіяни окопалися і ходять по селах з автоматами, і там, де вони не стоять».



Маючи власний досвід життя в окупованому Херсоні, Альбіна зазначає, що росіяни не шукали навмисне ЛГБТК+ людей. «Але якщо ти людина з автоматом, то тебе не дуже контролюють. Тому якщо ти гомофоб, то так, ти можеш чинити злочини плюс-мінус безкарно».

«Якщо там навіть трасами їздити складно, тому що російські військові, які керують автомобілями, вважають, що можуть не дотримуватися правил дорожнього руху без жодних санкцій, то уявіть собі, що там відбувається з правами людини», — додає Альбіна.

Марина Бакієва