Бійці ЗСУ вкрали російський дрон за допомогою іншого безпілотника

Момент «переходу» дрона РФ до складу ЗСУ. Фото: кадр із відео

Бійці підрозділу Kurt & Company 28 ОМБр вкрали російський дрон за допомогою іншого безпілотника з-під носа в окупантів.



«"Операція "Викрадення", ка**пи лохи!!! Не тільки втрачаємо, ще й здобуваємо!!!», - йдеться в описі до відео.

Момент «переходу» дрона РФ до складу ЗСУ. Фото: кадр із відео

Раніше український FPV-дрон знищив стоянку російських мотоциклів у гаражі, куди їх сховали окупанти, готуючись до штурму.

Нагадаємо, БПЛА ЗСУ на Куп'янському напрямку знищили техніку та ліквідували окупантів.