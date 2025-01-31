Маріуполь: криза з бездомними собаками, загроза сказу та дефіцит вакцин

У Маріуполі криза з бездомними собаками. Фото: кадр із відео

В окупованому Маріуполі зростає кількість скарг на безпритульних собак. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.



Зграї тварин стають все більш численними та агресивними, нападаючи на людей. Маріупольці вже кілька разів зверталися до лікарень із наслідками укусів.



У місті також зафіксовано випадки сказу серед домашніх тварин, що викликає стурбованість, особливо з огляду на дефіцит вакцин. Повідомляється, що вакцини проти сказу є тільки в одній поліклініці на все місто.



При цьому окупаційна адміністрація намагається замовчувати проблему. У 2022 році росіяни знищили комунальне підприємство «Щасливі тварини», яке займалося стерилізацією та вакцинацією собак.



Уже майже три роки в місті не вирішується питання з безпритульними тваринами.

Нагадаємо, на окупованій Донеччині собака ледве не підірвала «волонтера» з Підмосков'я.