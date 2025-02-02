Головне за день: Бої за Велику Новосілку. На Курщині підірвався на міні російський віце-губернатор

Бойові дії



Окупаційні війська РФ атакували Костянтинівську громаду Донецької області, пошкоджено будинки. Троє людей постраждали у селищі Шевченко. У Полтаві завершили рятувальні роботи біля будинку, у який влучила ракета РФ. Загинули 14 людей, із них дві дитини, 20 постраждали.



Внаслідок російського обстрілу 1 лютого загинув заступник начальника Новогродівської міської військової адміністрації Олег Жужман. Чоловік у момент атаки перебував у Покровську. Йому було 55 років.



Бої за Велику Новосілку Донецької області продовжуються . ЗС РФ потрапили до «вогневого мішка». Просуватися далі окупанти не можуть, але водночас вони змушені посилювати свої підрозділи у місті. Про це повідомили у прес-службі 110 бригади.



За даними ЦНС, російські окупанти розміщують особовий склад у житлових кварталах населених пунктів Сватово та Сєвєрскодонецьк Луганської області.



У Курській області загинув віце-губернатор Приморського краю Сергій Єфремов, він був командиром загону «Тигр». В автомобілі знаходився Єфремов та ще один військовий офіцер. Машина наїхала на міну та підірвалася. За словами голови регіону Олега Кожем'яко, Єфремов загинув, повертаючись із бойового завдання.