Головне за день: Лінія фронту за 7 км від Костянтинівки. Удар по Сумах

Політика



Румунський політик, кандидат у президенти Келін Джорджеску, назвав Україну «вигаданою державою», а її поділ між сусідніми державами — невідворотним. Але в МЗС Румунії заявили, що підтримують суверенітет та територіальну цілісність України на тлі заяв Джорджеску.



Суспільство



Міський суд Санкт-Петербурга (РФ) ухвалив вирок 29-річному громадянину України Івану Забавському, засудивши його до 11 років колонії суворого режиму за звинуваченням у «шпигунстві». Забавського було затримано у червні 2023 року, коли той розшукував матір.



З окупованої Горлівки до російського Кузбасу досі не приїхала новорічна «ялинка» з пластів вугілля. Як повідомляє російський сайт NGS42.RU, подарунок від окупаційної адміністрації «ДНР» у російському Кемерово чекали на Новий рік. Видання пише, що семиметрову ялинку з вугільних брикетів могли вкрасти на одному з перегонів. Ялинку хотіли зібрати в одному з міст, ймовірно, у Прокоп'євську.



У захопленому Донецьку залишаються без електроенергії 1150 абонентів. За словами окупаційної влади, у Куйбишевському районі міста сталося відключення 12 трансформаторних підстанцій.



На близько 6-7 кілометрів наблизилася лінія фронту до Костянтинівки. У місті залишаються близько 17 000 людей. Загалом, за даними Донецької ОВА, у населених пунктах, що віднесені до зони активних бойових дій, залишається близько 45 000 осіб, з них 220 – це діти.



Компанія «Укренерго» офіційно спростувала інформацію про загрозу вимкнення електроенергії через прогнозоване похолодання. Ситуація в енергосистемі України залишається стабільною.



Бойові дії



Через нічний удар військ РФ по Сумах загинули дев'ятеро людей, ще 14 - постраждали. Троє людей постраждали через атаку дрона у Покровську Донецької області. У Краматорську поранено 13 людей. Російський безпілотник ударив по Харкову, постраждала одна людина. На Херсонщині через російські атаки поранено семеро людей. Пошкоджено щонайменше 79 цивільних об'єктів.



Російські війська намагаються захопити Покровськ Донецької області, зокрема, намагаються оточити місто з південно-західної та західної сторони. Про це повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов.



Війська Росії просунулися поблизу сіл Новоандріївка та Нововасилівка на Донеччині, повідомили аналітики DeepState.



Безпілотники вдарили по російській насосній станції Андреаполь на «Північному потоці-2», яка живить російський порт Усть-Лугу на Балтійському морі, що призвело до зупинки зв'язку. Співрозмовник видання Bloomberg, повідомив, що 29 січня транзит нафти через цей порт впав до нуля, проте не пояснив причини. Транзит міг зупинитися через успішний удар українського безпілотника. За даними видання, у разі підтвердження внаслідок атаки трубопровідної системи, яка живить Усть-Лугу, це створить значну загрозу поставок на світовий нафтовий ринок.