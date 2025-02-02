На окупованій Луганщині росіяни розміщують особовий склад у житлових кварталах, прикриваючись цивільними

Російські загарбники продовжують використовувати місцеве населення та об'єкти критичної інфраструктури у своїх військових цілях. Відомо, що російські окупанти розміщують особовий склад у житлових кварталах населених пунктів Сватове та Сіверськодонецьк Луганської області. Про це повідомили у пресслужбі ЦНС.



«Російсько-окупаційні війська прикриваються мирним населенням, що є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та звичаїв ведення війни. Крім того, у найбільш населених кварталах окупанти розміщують наземні засоби ППО та створюють додаткові маневрені групи РЕБ», — йдеться у повідомленні.



У ЦНС зазначили, що використання місцевого населення та об'єктів критичної інфраструктури у військових цілях є військовим злочином та злочином проти людяності.



Раніше ми писали, що російські окупанти постійно збільшують кількість безпілотників, які виконують завдання на ділянці фронту Луганської області.