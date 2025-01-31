У Горлівці 11 людей постраждали від обстрілу, пошкоджено 4 медустанови та автобус

Внаслідок ранкового обстрілу окупованої Горлівки постраждали 11 людей

Сьогодні вранці окупована Горлівка зазнала обстрілу. Наразі відомо про 11 постраждалих. Про це написав у своєму телеграм-каналі «мер» Горлівки Іван Приходько.

Зазначається, що удар припав по території лікарняного містечка. Ушкодження отримали будівлі міської лікарні №2, психіатрична лікарня, онкологічний диспансер, а також центр охорони материнства та дитинства.

Також Приходько повідомив про пряме влучення снаряда в багатоповерховий будинок, розташований у житловому масиві «Комсомолець» у Микитівському районі Горлівки.

Приходько опублікував відео обстрілу з камер спостереження.