Завдяки «Українському коридору» у Чорному морі країни експортували 10 мільйонів тонн вантажів

302 судна експортували продукцію українських аграріїв та інші вантажі до 24 країн світу, повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.



«За 4 місяці роботи коридору ми розширили номенклатуру вантажів та розпочали їх експорт. Зауважу, суттєво збільшився обсяг агропродукції: із 278 тис. тонн у перший місяць до майже 5 млн тонн зараз», - розповів Кубраков.



Він також додав, що, попри систематичні атаки Росії на портову інфраструктуру, Український Коридор працює і з моменту запуску порти Великої Одеси прийняли 337 нових суден під завантаження.



Ще 79 – готуються прийняти найближчим часом. Нагадаємо, після виходу з українського порту суховантажу із зерном, ціни на пшеницю впали. Судно «Стійка Африка» вийшло з Чорноморська з більш ніж 3000 тонн пшениці і прямує до Босфору.