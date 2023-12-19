Військові запропонували мобілізувати додатково 450-500 тисяч осіб — Зеленский

Військові запропонували додатково мобілізувати 450-500 тисяч осіб. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції, 19 грудня.

Як повідомив глава держави, це питання було винесене на Ставку.

«Головком та Генштаб звернулися на рівні Ставки щодо мобілізації. Питання чутливе. Вони звернулися щодо захисту нашої держави та потенційних контрнаступних дій щодо дефіциту. І їхній погляд був, вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей», — заявив глава держави.

Також, за словами Зеленського, мобілізація Україні може обійтися в 500 млрд гривень.