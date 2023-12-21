ЗСУ намагаються просунутися на Херсонщині

У зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи щодо розширення плацдарму, інформує Генштаб ЗСУ.



«Незважаючи на невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій і здійснив понад 30 безуспішних штурмових дій», - повідомили у генеральному штабі.



Зазначається, що росіяни отримали гідну відсіч і з втратами відступили. ЗСУ ведуть контрбатарейну боротьбу, обстрілюючи тили супротивника.



Минулої доби ЗС РФ втратили понад 1080 осіб особового складу, намагаючись змусити відступити українських військових.



Нагадаємо, у селищі Кринки Херсонської області підрозділ «Птахи Мадяра» завдають ударів FPV-дронам по техніці окупантів, знищуючи танки, вантажівки та особовий склад.