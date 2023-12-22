Зимові канікули в Луганській області: коли і скільки відпочиватимуть школярі

За лічені дні українські школярі підуть на зимові канікули. Тривалість та дати канікул формуються індивідуально. Зимові канікули на Луганщині триватимуть переважно два тижні, в окремих навчальних закладах до місяця. В Департаменті освіти області розповіли «Новинам Донбасу», скільки триватиме відпочинок дітей.



У 6 школах Білокуракинської, Нижньодуванської, Красноріченської, Коломийчиської, Сватівської, Троїцької територіальних громад Сватівського району, 54 школах Кремінської, Лисичанської, Рубіжанської, Сєвєродонецької громад Сєвєродонецького району, 7 школах Білолуцької, Марківської, Міловської, Старобільської, Чмирівської, Шульгинської громад Старобільського району, 2 школах Новоайдарської та Щастинської громад Щастинського району та у Сєвєродонецькій обласній санаторній школі вони триватимуть з 23 грудня 2023 року по 7 січня 2024 року.



Учні 4 шкіл Гірської громади, 6 шкіл Попаснянської громади, 2 шкіл Біловодської громади підуть на канікули 30 грудня та відпочиватимуть до 14 січня 2024 року, а от учні школи Новопковської громади відпочиватимуть з 29 грудня по 7 січня.



Найдовші канікули очікують на учнів Луганського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою – з 23 грудня 2023 року по 21 січня 2024 року, та Луганського обласного ліцею фізичної культури і спорту – з 28 грудня 2023 року по 27 січня 2024 року.