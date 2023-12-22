Україна повернула 12-річного хлопчика, який перебував понад рік в окупації та 4 місяці в РФ

Україна повернула 12-річного парубка. Фото: Дмитро Лубинець

З перших днів повномасштабної війни Україні вдалося повернути 12-річну дитину, яка знаходилася на тимчасово захопленій території України, а потім окупанти відправили її до РФ. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.



За словами Лубінця, хлопчик напередодні російського вторгнення приїхав до батька в Луганську область на три дні, але через вторгнення РФ перебував під окупацією близько 18 місяців, і ще чотири місяці — на території Росії, де навчався у місцевій школі.



Мамі дитини, яка є військовослужбовицею ЗСУ, не вдалося самостійно забрати дитину. Вона звернулася з цим проханням до омбудсмена.



Нагадаємо, з тимчасово окупованої території Україна повернула ще одного підлітка, який раніше навчався у Маріупольському професійному будівельному коледжі.