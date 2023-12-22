РФ відклала обов`язкове страхування автомобілів в окупації

На тимчасово окупованих теренах України на рік відклали обов'язкове страхування громадянської власності. Йдеться про автомобілі. Про це повідомила так звана «сенаторка» Росії від «ДНР» Наталія Ніконорова.



«Згідно зі схваленими сьогодні змінами, законодавство РФ про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів не застосовуватиметься на територіях Донецької та Луганської Народних Республік, Запорізької та Херсонської областях до 31 грудня 2024 року», — зазначила Ніконорова.



Нагадаємо, з 1 січня росіяни хочуть заборонити рух автомобільного транспорту з українськими номерами окупованими територіями.