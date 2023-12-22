«Зливав» у чат-бот російської розвідки геолокації ЗСУ: жителя Дніпра засудили до 15 років в`язниці

Технічний спеціаліст одного з провідних операторів мобільного зв'язку з Дніпра «зливав» у чат-бот російської розвідки геолокації ЗСУ. Його засудили до 15 років позбавлення волі. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росії чоловік розвідував місця базування штабів та комплексів протиповітряної оборони ЗСУ на території обласного центру. Також він намагався відстежити можливі залізничні маршрути переправлення української бойової техніки на східний фронт.



Як встановило розслідування, працівника «мобільної» компанії в Дніпрі було дистанційно завербовано кадровим співробітником російської ГРУ наприкінці лютого 2022 року. Окупанти залучили дніпрянина до негласної співпраці через власний чат-бот, де збирали розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони.



Під час обшуків у затриманого виявлено мобільний телефон, який він застосовував для розвідувально-вибухової діяльності проти України.



На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Нагадаємо, керівники центрвиборчкому РФ, які проводили фейкові «вибори» у тимчасово окупованих регіонах України, отримали підозру.