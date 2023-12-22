«Сливал» в чат-бот российской разведки геолокации ВСУ: жителя Днепра приговорили к 15 годам тюрьмы

Технический специалист одного из ведущих операторов мобильной связи из Днепра «сливал» в чат-бот российской разведки геолокации ВСУ. Его приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



Отмечается, с начала полномасштабного вторжения России мужчина разведывал места базирования штабов и комплексов противовоздушной обороны ВСУ на территории областного центра. Также он пытался отследить возможные железнодорожные маршруты переправки украинской боевой техники на восточный фронт.



Как установило расследование, работник «мобильной» компании в Днепре был дистанционно завербован кадровым сотрудником российской ГРУ в конце февраля 2022 года. Оккупанты привлекли днепрянина к негласному сотрудничеству через собственный чат-бот, где собирали разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны.



Во время обысков у задержанного обнаружен мобильный телефон, который он применял для разведывательно-взрывной деятельности против Украины.



На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).



Напомним, руководители центризбиркома РФ, которые проводили фейковые «выборы» во временно оккупированных регионах Украины получили подозрение.