Окупанти вдарили по Херсонщині: двоє людей постраждали

Російські окупанти атакували населені пункти Херсонської області сьогодні, 24 грудня. Внаслідок атак двоє цивільних отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.



«Окупанти продовжують терор Херсонщини. Сьогодні під вогнем були Білозерка та Камишани», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждала 36-річна місцева мешканка. У неї акубаротравма.



Також у результаті обстрілу Камишан у 70-річної жінки медики зафіксували гостру реакцію на стрес.



Нагадаємо, у ніч на 24 грудня збройні сили Росії масово обстріляли місто Херсон. Внаслідок атак загинули троє цивільних, отримали поранення — дев'ять осіб, серед них є дитина.