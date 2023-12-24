Оккупанты ударили по Херсонщине: двое людей пострадали

Российские оккупанты атаковали населенные пункты Херсонской области сегодня, 24 декабря. В результате атак двое гражданских получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской ОВА.



«Оккупанты продолжают террор Херсонщины. Сегодня под огнем были Белозерка и Камышаны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадала 36-летняя местная жительница. У нее — акубаротравма.



Также в результате обстрела Камышан у 70-летней женщины медики зафиксировали острую реакцию на стресс.



Напомним, в ночь на 24 декабря вооруженные силы России массированно обстреляла город Херсон. В результате атак погибли трое гражданских, получили ранения — девять человек, среди них есть ребенок.