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У Курахівській громаді призупинили видачу гуманітарної допомоги

24 грудня 2023, 22:45

У Курахівській громаді призупинили видачу гуманітарної допомоги

У Кураховому та інших населених пунктах Курахівської громади Донецької області з 25 грудня зупиняється видача гуманітарної допомоги.

Про це повідомив голова Курахівської військової адміністрації Роман Падун.

«Шановні мешканці Курахівської громади! З понеділка 25 грудня видачу гуманітарної допомоги по території всієї громади буде призупинено. Слідкуйте за повідомленнями», — зазначив він.

В останні тижні Курахове та сусідні населені пункти регулярно потрапляють під обстріл з боку російських військ.

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