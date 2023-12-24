У Курахівській громаді призупинили видачу гуманітарної допомоги

У Кураховому та інших населених пунктах Курахівської громади Донецької області з 25 грудня зупиняється видача гуманітарної допомоги.



Про це повідомив голова Курахівської військової адміністрації Роман Падун.



«Шановні мешканці Курахівської громади! З понеділка 25 грудня видачу гуманітарної допомоги по території всієї громади буде призупинено. Слідкуйте за повідомленнями», — зазначив він.



В останні тижні Курахове та сусідні населені пункти регулярно потрапляють під обстріл з боку російських військ.