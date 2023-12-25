Уламками збитого БпЛА пошкоджено приміщення припортової інфраструктури Одеси

Під час нічної атаки ударних БпЛА окупантів, уламками збитого безпілотника було пошкоджено технічні приміщення у припортовій інфраструктурі Одеси, інформують Сили оборони Півдня.



«Також у Роздільнянському районі уламками пошкоджено недіючу адмінбудівлю та складське приміщення законсервованого об'єкта, пожежу оперативно ліквідовано», — наголошується в повідомленні.



У Бериславському районі Херсонщини через атаку у складських приміщеннях спалахнула пожежа, яку рятувальники вже встигли ліквідувати.



Нагадаємо, у ніч на 25 грудня 2023 року противник атакував 31 ударним БпЛА типу «Shahed» та двома авіаційними ракетами.