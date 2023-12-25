У Сєвєродонецьку чоловіків при спробі отримати будь-яку адміністративну послугу відправляють до військкомату

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку Луганської області «військовозобов'язаних» чоловіків направляють до військового комісаріату під час спроби працевлаштуватися чи оформити паспорт. Про це повідомив голова Луганської ОВ Артем Лисогор.



«У Сєвєродонецьку всіх чоловіків призовного віку під час спроби отримати будь-яку адміністративну послугу відправляють до військкомату. Це стосується і оформлення паспорта Росії, чи намагання працевлаштуватися», — зазначив він.



За інформацією Лисогора, медична комісія почне оглядати військовозобов'язаних одразу після Нового року.



Крім того, у сусідньому Лисичанську продовжуються огляди житла нібито перед відновленням.



«Почергово вскривають усі порожні квартири, складають дефектний акт, а між тим шукають там щось більш-менш цінне, що ще залишилося. Деякі багатоповерхівки «попередньо оглянуті» вже неодноразово», — резюмував глава регіону.



Нагадаємо, у тимчасово окупованому Росією Луганську працюватиме російський центр спецпідготовки «Воїн», в якому дітей навчатимуть стріляти.