В Северодонецке мужчин при попытке получить любую административную услугу отправляют в военкомат

Во временно оккупированном Северодонецке Луганской области «военнообязанных» мужчин направляют в военный комиссариат при попытке трудоустроиться или оформить паспорт. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.



«В Северодонецке всех мужчин призывного возраста при попытке получить любую административную услугу отправляют в военкомат. Касается это и оформление паспорта России, а также попытка трудоустроиться», — отметил он.



По информации Лысогора, медицинская комиссия начнет осматривать военнообязанных сразу после Нового года.



Кроме того, в соседнем Лисичанске продолжаются осмотры жилья якобы перед восстановлением.



«Поочередно вскрывают все пустые квартиры, составляют дефектный акт, а между тем ищут там что-нибудь более-менее ценное, что еще осталось. Некоторые многоэтажки «предварительно осмотрены» уже неоднократно», — резюмировал глава региона.



Напомним, во временно оккупированном Россией Луганске будет работать российский центр спецподготовки «Воин», в котором детей будут учить стрелять.