Україна отримала 1,34 млрд доларів від США, Японії, Норвегії та Швейцарії: на що підуть кошти

У рамках проєкту Світового банку «Підтримка державних видатків щодо забезпечення сталого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine) наша країна отримала 1,34 млрд доларів як Шосте додаткове фінансування. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів.



Кошти будуть направлені на часткову компенсацію видатків держбюджету України не пов'язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема, на пенсійні виплати та виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій.



«З початку повномасштабного вторгнення уряди Японії, США, Норвегії та Швейцарії неодноразово демонстрували Україні свою тверду підтримку та солідарність. Вдячний партнерам за готовність співпрацювати та допомагати у вирішальний час для України», — наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко.



Фінансування складається з позики Світового банку у розмірі 1,086 млрд доларів, що надійшли через Цільовий фонд з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine) під гарантії уряду Японії.



Шосте додаткове фінансування проєкту PEACE in Ukraine містить також грантову складову:

190 млн доларів — від Норвегії через Цільовий фонд підтримки, відновлення та реформування України (URTF);

50 млн доларів — від уряду США;

20 млн доларів — від уряду Швейцарії.

Нагадаємо, у Фінляндії запропонували виділити Україні 80 млрд євро із Європейського стабілізаційного механізму.