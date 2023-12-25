Украина получила 1,34 млрд долларов от США, Японии, Норвегии и Швейцарии: на что пойдут средства

В рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine) наша страна получила 1,34 млрд долларов в качестве Шестого дополнительного финансирования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.



Денежные средства будут направлены на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины не связанных со сферой безопасности и обороны, в частности, на пенсионные выплаты и выплаты работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



«С начала полномасштабного вторжения правительства Японии, США, Норвегии и Швейцарии неоднократно демонстрировали Украине свою твердую поддержку и солидарность. Благодарен партнерам за готовность сотрудничать и помогать в решающее время для Украины», — подчеркнул министр финансов Украины Сергей Марченко.



Финансирование состоит из ссуды Всемирного банка в размере 1,086 млрд долларов, поступивших через Целевой фонд по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine) под гарантии правительства Японии.



Шестое дополнительное финансирование проекта PEACE in Ukraine содержит также и грантовую составляющую:

190 млн долларов — от Норвегии через Целевой фонд поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF);

50 млн долларов — от правительства США;

20 млн долларов — от правительства Швейцарии.

Напомним, в Финляндии предложили выделить Украине 80 млрд евро из Европейского стабилизационного механизма.