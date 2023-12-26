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Корпус морської піхоти в Україні сформовано практично повністю

26 грудня 2023, 08:30

Корпус морської піхоти в Україні сформовано практично повністю

В Україні практично повністю сформовано Корпус морської піхоти. Про це повідомила прес-служба Військово-морських сил ЗСУ.

«Корпус морської піхоти буде призначений для виконання тактичних, оперативно-тактичних завдань у складі оперативного (оперативно-стратегічного) угруповання чи самостійно. Тобто Корпус морської піхоти з відповідним комплектом військ (сил) буде здатний самостійно сформувати оперативно-тактичне угруповання військ для проведення операцій на приморському напрямку», — сказано в повідомленні.

Серед основних завдань — здійснення планування, застосування та забезпечення підпорядкованих військ відповідно до стандартів НАТО. Крім того, проведення наступальних (штурмових, десантних) дій в акваторіях (басейнах) річок та водосховищ у взаємодії з підрозділами ВМС, а також оборона важливих берегових об'єктів та ділянок узбережжя тощо.

Наголошується, що до складу Корпусу увійдуть окремі бригади морської піхоти та окремі артилерійські бригади, а також інші бойові підрозділи та підрозділи забезпечення. Більше того, планується створення ще кількох бойових бригад та батальйонів морської піхоти.

«Командування морської піхоти теж зазнає трансформації. Цей орган управління увійде до складу командування ВМС ЗС України як структурний підрозділ. На командування морської піхоти буде покладено функції генерації. Зокрема, це визначення вимог до можливостей підлеглих сил, визначення потреби у ресурсах, необхідних для належного виконання завдань», — йдеться у повідомленні.

Також, за даними ВМС, Командування морської піхоти здійснюватиме стратегічне планування застосування та розвитку військових частин морської піхоти, їх технічного оснащення, підготовки та всебічного забезпечення.

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