Україна не втрачала літаки під час нічної атаки на Крим — Ігнат

На борту знищеного вночі великого десантного корабля армії РФ «Новочеркаськ» у тимчасово окупованому Криму однозначно були боєприпаси. Про це в ефірі «Радіо Свободи» заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Такий вибух зумовлений не просто підривом чогось незначного. Це детонація боєприпасів», — сказав він.

Гнат пояснив, що великий десантний корабель використовується для перевезення як військової техніки, так і озброєння з особовим складом. На його думку, саме «Новочеркаськ» росіяни могли використовувати для перевезення військового вантажу до портів тимчасово окупованих територій, зокрема на Запорізькому напрямку.

«Також він міг перевозити до Феодосії боєприпаси, зокрема «шахеди». Поки що такої інформації немає, але сподіватимемося, що якнайбільше цих коштів вибухнуло цієї ночі», — додав представник ВС.

Крім того, Гнат спростував інформацію росіян про нібито знищення двох українських фронтових бомбардувальників Су-24М під час нічної атаки на Крим. Він заявив, що інформація російської військової пропаганди не відповідає дійсності.

«Звичайно, Росія намагатиметься якось вкласти наївному населенню, яке не хоче думати головою, якісь «факти» про знищення української авіації... Вірити цьому не варто», — сказав він.

Нагадаємо, сьогодні вночі Збройні сили України при ударі по Феодосії знищили російський десантний корабель «Новочеркаськ», що знаходиться на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ Росії.