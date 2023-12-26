Підпільники повідомили про нічні «прильоти» у Криму

У тимчасово окупованому Криму цієї ночі, 26 грудня, було гучно на всій території півострова. Постраждав не лише російський корабель «Новочеркаськ», «прильоти» були й по іншим військовим об'єктам загарбників. Про це повідомив партизанський рух АТЕШ.



Зокрема, в Джанкої о пів на другу ночі були «прильоти» в районі військового аеродрому.



«Настільки гучно не було в цьому районі давно», — підкреслили партизани.

У Севастополі на мисі Фіолент були вражені війська окупантів. Військовий об'єкт горів до ранку.



«Найяскравішою» подією стало знищення десантного корабля «Новочеркаськ» у Феодосії.



Агенти повідомляють, що вибух був такої сили, що вікна у прилеглих будинках були вибиті вибуховою хвилею. Було зафіксовано спалах біля морського порту.



«Вітаємо всіх кримчан із успішною демілітаризацією окупаційних військ. Ми раді, що російські військові об'єкти, про які ми передавали інформацію, були вражені», — зазначили партизани.



Нагадаємо, сьогодні вночі Збройні сили України при ударі по Феодосії знищили російський десантний корабель «Новочеркаськ», що знаходиться на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ Росії.