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Семеро цивільних загинули цієї ночі внаслідок ударів РФ по прифронтових регіонах

27 грудня 2023, 09:40

Семеро цивільних загинули цієї ночі внаслідок ударів РФ по прифронтових регіонах

Один із результатів нічних обстрілів окупантів. Фото: ДСНС Один із результатів нічних обстрілів окупантів. Фото: ДСНС

Семеро мирних громадян загинули цієї ночі внаслідок ударів російської армії по прифронтових регіонах, інформує ДСНС.

На Одещині близько півночі окупанти випустили по регіону безпілотники. Загинула людина, ще четверо постраждали. Серед них є 6-річна дитина. Пошкоджено житлові будинки. Також руйнування зазнала безлюдна новобудова в Одесі.

На Херсонщині противник продовжує безперервно бити по регіону. Увечері з артилерії вдарив по Антонівці, одна людина постраждала.

«Вночі росіяни обстрілювали й сам Херсон. Пошкоджено торговий центр, гараж, магазин, мобільне укриття, автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти вдарили по території науково-дослідної установи у Херсонському районі. Одна людина загинула. Також внаслідок обстрілу Херсона пошкоджено вокзал та рухомий склад «Укрзалізниці».

На додачу російські окупанти атакували населені пункти Донецької області. Внаслідок атаки п'ять мешканців загинули, троє людей — травмовані.

Під ударом була і Дніпропетровська область, де було ліквідовано пожежу на території сільгосппідприємства. Загиблих та постраждалих немає.

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