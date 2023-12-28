Підрив Каховської дамби вплинув на контрнаступ ЗСУ — ISW

Створення плацдарму ЗСУ на східному березі в Херсонській області у жовтні відтягло сили окупантів з інших ділянок фронту, і могло б мати подібний чи навіть найкращий ефект у червні на початку контрнаступу. Але тоді це було неможливо через підрив росіянами Каховської дамби. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики ІSW зазначають, що руйнація дамби Каховської гідроелектростанції 6 червня відстрочила переправу сил ЗСУ через річку Дніпро, яка, ймовірно, мала дати підтримку контрнаступальних операцій.

26 грудня агентство Associated Press опублікувало інтерв'ю з українськими військовослужбовцями Сил спеціальних операцій, в якому вони розповіли, що готувалися форсувати через Дніпро на лівий берег Херсонської області наприкінці травня 2023 року. Проте знищення греблі ГЕС та подальше затоплення у регіоні відклали ці плани.

Повідомляється, що український особовий склад робив обмежені спроби переправи у липні, серпні та вересні цього року, але ЗСУ не розпочали масштабнішої переправи з метою створення плацдарму на східному березі до середини жовтня.

Операції Сил оборони України на східному березі Херсонської області у жовтні відтягнули російські сили з інших ділянок фронту та, ймовірно, мали б подібний або навіть більш виражений ефект у червні 2023 року на початку українського контрнаступу, розповіли експерти.

У звіті наголошується, що війська РФ також перекинули підрозділи 7-ї повітряно-десантної дивізії з Херсонської області після руйнування дамби Каховської ГЕС і продовжили покладатися на них як на критичні елементи російської оборони в західній частині Запорізької області та на території в районі адмінкордону між Донецькою та Запорізькою областями.

В ISW вважають, що російське командування навряд чи перекинуло б ці елементи подалі від Херсона у разі українського форсування у червні 2023 року.

«Знакові українські наземні операції на лівобережній частині Херсонської області, скоординовані з українськими контрнаступальними операціями на півдні України та під Бахмутом, мали б чинити більший тиск на російські сили і, ймовірно, обмежили б здатність російських військових збалансувати потреби в живій силі та техніці для оборонних чотирма напрямками», — йдеться у публікації.

Таким чином, резюмують аналітики ISW, руйнація російськими окупантами Каховської дамби, ймовірно, відіграла свою роль на наслідок українського контрнаступу.