Армія РФ обстріляла понад десяток населених пунктів Донеччини, є пошкодження

Минулої доби, 27 грудня, окупаційні війська РФ обстріляли шість громад в Донецькій області. Внаслідок атак є значні пошкодження. Про це повідомив в.о. голови Донецької ОВА Ігор Мороз.



За словами Мороза, ситуація на Донеччині наступна:



На Донецькому напрямку 1 людина поранена в Авдіївці. У Мар'їнській громаді пошкоджено будинок у Красногорівці, обстріляні Костянтинівка і Єлизаветівка. У Кураховому в зоні ураження промзона.



На Горлівському напрямку у Торецькій громаді пошкоджено 4 будинки: 2 у Залізному, 1 у Нью-Йорку і Торецьку. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків.



На Лисичанському напрямку 1 людина поранена у Переїзному Званівської громади. У Серебрянці Сіверської громади обстріляні три вулиці. В Лиманській громаді під вогнем Торське і Зарічне.



Нагадаємо, окупанти за 27 грудня обстріляли Донецьку область. Внаслідок атаки двох жителів травмовано.