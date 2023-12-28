Армия РФ обстреляла более десятка населенных пунктов Донетчины, есть повреждения

За прошедшие сутки, 27 декабря, оккупационные войска РФ обстреляли шесть громад в Донецкой области. В результате атак есть значительные повреждения. Об этом сообщил и.о главы Донецкой ОВА Игорь Мороз.



По словам Мороза, ситуация в Донецкой области следующая:



На Донецком направлении 1 человек ранен в Авдеевке. В Марьинской громаде поврежден дом в Красногоровке, обстреляны Константиновка и Елизаветовка. В Курахово в зоне поражения промышленная зона.



На Горловском направлении в Торецкой громаде повреждены 4 дома: 2 в Зализном, 1 в Нью-Йорке и Торецке. В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов.



На Лисичанском направлении 1 человек ранен в Переездном Звановской громады. В Серебрянке Северской громады обстреляны три улицы. В Лиманской громаде под огнем Торское и Заречное.



Напомним, оккупанты за 27 декабря обстреляли Донецкую область. В результате атаки двое жителей травмированы.