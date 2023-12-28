Вашингтон запропонував країнам G7 план конфіскації 300 млрд доларів російських активів — FT

США пропонують країнам G7 конфіскувати на користь України 300 млрд. доларів заморожених російських активів. Союзники поспішають узгодити план до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ. Про це повідомило видання Financial Times.

FT зазначає, що поки що жодних рішень не було прийнято, а це питання залишається на стадії обговорення в європейських столицях. Хоча прискорення роботи щодо конфіскації активів РФ для України свідчить про те, що важливість цього питання зростає.

Тему конфіскації активів обговорювали цього місяця як міністри фінансів «Великої сімки», так і їхні заступники. За словами людей, поінформованих про переговори, дискусії стосувалися того, як розробити таку політику та оцінити ризики, пов'язані з цим.

США за підтримки Великої Британії, Японії та Канади запропонували продовжити підготовчу роботу, щоб були готові варіанти до 24 лютого. Три робочі групи, запропоновані США, вивчатимуть юридичні питання конфіскації, спосіб застосування конфіскованих активів, зменшення ризиків та варіанти того, як краще направити їх до України.

Німеччина, Франція, Італія та ЄС висловили деякі побоювання та необхідність ретельно оцінити законність конфіскації активів. Як зазначає FT, кілька європейських міністрів також закликали зберігати таємність.

США поки що офіційно не підтримали арешт активів Росії, але серед G7 вони поширили документ, в якому зазначали, що це було б законним і як «контрзаходу, щоб спонукати Росію припинити свою агресію».

У ЄС також вважають, що конфіскація активів буде недостатньою, щоб закрити потреби України у відновленні, і що вона не повинна замінити фінансову підтримку Києва у 2024 році.

Раніше повідомлялося, що в останні тижні США у приватних переговорах займають наполегливішу позицію щодо конфіскації заморожених російських активів.