З початку грудня з-під Авдіївки вдалося евакуювати 30 місцевих жителів

У середу 27 грудня працівники ДСНС транспортували до лікарні поранену внаслідок обстрілів міста жінку. Про це повідомили у ГУ ДСНС України в Донецькій області.

«Авдіївський напрямок залишається одним із найгарячіших у Донецькій області. Так, учора рятувальники у складі евакуаційної групи «Фенікс» евакуювали із селища Очеретине трьох мешканців Авдіївки. Також доправили до лікарні до Мирнограда жінку, яка отримала поранення внаслідок обстрілів окупантів.» - йдеться у повідомленні.

Всього з початку грудня 2023 року з-під Авдіївки вдалося евакуювати 30 людей.

У ДСНС закликають жителів прифронтових населених пунктів евакуюватися, щоб не наражати своє життя на небезпеку.