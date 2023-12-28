С начала декабря из-под Авдеевки удалось эвакуировать 30 местных жителей

В среду 27 декабря, работники ГСЧС транспортировали в больницу раненую в результате обстрелов города женщину. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

«Авдеевское направление остается одним из самых горячих в Донецкой области. Так, вчера спасатели в составе эвакуационной группы «Феникс» эвакуировали из поселка Очеретино трех жителей Авдеевки. Также доставили в больницу в Мирноград женщину, которая получила ранение в результате обстрелов оккупантов», — говорится в сообщении.

Всего с начала декабря 2023 из-под Авдеевки удалось эвакуировать 30 человек.

В ГСЧС призывают жителей прифронтовых населенных пунктов эвакуироваться, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.