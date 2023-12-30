Вибухи та пожежі у центрі Білгорода сталися через помилку російської ППО — УП

У центрі Білгорода 30 грудня впали уламки після роботи російської ППО. Про це повідомило джерело «Української правди» у спецслужбах.

Зазначається, що Сили оборони відпрацювали по російських військових об'єктах Білгородської області, проте через «непрофесійні дії та сплановану провокацію» російської ППО уламки впали в центрі міста.

Після вибухів, за даними росіян, у місті було 10 пожеж, а також лунала повітряна тривога та людей просили спуститися в укриття.

Після роботи російських протиповітряних сил місцева влада заявила про загиблих та поранених серед цивільних.

«Продовжуються спільні заходи Сил оборони як наслідок російських ракетних ударів по українських містах та вбивствах цивільного населення. Українські Сили оборони відпрацьовують низку заходів щодо цілей, якими є саме військові об'єкти. Поразка громадянської інфраструктури, яку ми спостерігаємо в Білгороді, є наслідком непрофесійних дій російської протиповітряної оборони, а також навмисних та спланованих провокацій», — зазначило джерело «УП» у спецслужбах.

За останніми повідомленнями російських ЗМІ, наразі відомо про 14 загиблих у Білгороді, 108 людей постраждали.

Раніше повідомлялося, що у центрі російського Білгорода сьогодні вдень пролунали вибухи. Згодом стало відомо про загиблих та поранених.