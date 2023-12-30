У Білгороді заявили про обстріл центру міста. Відомо про загиблих і поранених

Центр російського Білгорода сьогодні вдень зазнав атаки. За повідомленнями російських ЗМІ, на даний момент відомо вже про 4 загиблих та 7 постраждалих.
Зазначається, що співробітники поліції перекривають центр міста — усі машини відправляють до об'їзду. Викликано додаткові карети швидкої допомоги.
МНС Білгородської області звернулося до жителів Білгорода з проханням залишити будинки та спуститися в укриття.
Мешканців попросили відключити електроенергію, перекрити газ та закрити воду, взяти з собою речі першої необхідності та переміститися у найближчі укриття.