У Білгороді заявили про обстріл центру міста. Відомо про загиблих і поранених

Центр російського Білгорода сьогодні зазнав обстрілу. Фото: Baza

Центр російського Білгорода сьогодні вдень зазнав атаки. За повідомленнями російських ЗМІ, на даний момент відомо вже про 4 загиблих та 7 постраждалих.

Зазначається, що співробітники поліції перекривають центр міста — усі машини відправляють до об'їзду. Викликано додаткові карети швидкої допомоги.

МНС Білгородської області звернулося до жителів Білгорода з проханням залишити будинки та спуститися в укриття.

Мешканців попросили відключити електроенергію, перекрити газ та закрити воду, взяти з собою речі першої необхідності та переміститися у найближчі укриття.