Окупанти атакували ТЕС у східному регіоні: є пошкодження

У неділю, 31 грудня, російські війська вкотре обстріляли теплоелектростанцію на сході України. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.



«Вчора вдень знову було обстріляно теплову електростанцію у східному регіоні, є пошкодження», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що наразі електроенергії, яка виробляється електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів.



Нагадаємо, 30 грудня 2023 року Курахівська теплоелектростанція на Донеччині припинила роботу внаслідок російського обстрілу.