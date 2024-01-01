Оккупанты атаковали ТЭС в восточном регионе: есть повреждения

В воскресенье, 31 декабря, российские войска в очередной раз обстреляли теплоэлектростанцию на востоке Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.



«Вчера днем снова была обстреляна тепловая электростанция в восточном регионе, есть повреждения», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что в настоящее время электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей.



Напомним, 30 декабря 2023 года Кураховская теплоэлектростанция в Донецкой области прекратила работу в результате российского обстрела.