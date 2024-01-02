Внаслідок російської атаки на Київ та область загинули четверо людей, понад 60 постраждали

Атака РФ на Київ та область забрала життя трьох людей. Фото: ДСНС

Внаслідок російської атаки ударними дронами та ракетами на Київ та Київську область загинуло четверо мирних жителів, ще понад 60 людей було поранено.



Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що оперативні служби працюють у шести районах столиці, де виникли сім пожеж: Оболонському, Печерському, Подільському, Солом'янському, Святошинському та Деснянському.

В результаті атаки росіян багато жителів отримали поранення. Фото: ДСНС

«Співробітники ДСНС рятують людей із розбитої росіянами багатоповерхівки. На жаль, одна з поранених мешканок будинку загинула», - заявили в держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Ігор Клименко:



Київ. ДСНС рятує людей із розбитої росіянами багатоповерхівки.



На жаль, одна з поранених мешканок будинку загинула. pic.twitter.com/MwD5f8Z2LY — МВС України (@MVS_UA) January 2, 2024



З багатоповерхівки у Солом'янському районі евакуйовано понад 130 людей. Близько 20 врятовано працівниками надзвичайних служб із заблокованих приміщень. Загалом у столиці зафіксовано понад 20 поранених.



Оновлено (16:00). Після обіду з'явилася інформація про ще одного загиблого мешканця у Києві. Про це повідомили київські рятувальники. У Подільському районі триває ліквідація пожежі на одному зі складів.



В Оболонському районі також продовжується ліквідація пожежі на одному зі складських приміщень.



На Київщині загинуло дві людини, а також пошкоджено: 16 приватних будинків 11 багатоквартирних будинків 2 школи складські приміщення, церква, ряд підприємств понад 60 автомобілів.

Рятувальники продовжують ліквідацію пожеж у Києві. Фото: ДСНС

Рятувальники продовжують ліквідацію пожеж у Києві. Фото: ДСНС

Оновлено (11:55). У Солом'янському районі столиці кількість постраждалих зросла до 43 осіб, повідомив мер Віталій Кличко. Уточнюється, що жінка загинула. Госпіталізували 37 людей. Шістьом медики надали допомогу на місці.

Раніше Кличко розповів, що на подвір'ї цього будинку впали уламки ракети.



Згідно з інформацією наданої Київською ОВА, в Київській області двоє людей загинули, ще 11 поранено, у тому числі одну дитину. Їм надається необхідна медична допомога.



Внаслідок падіння уламків у м. Вишневе пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків. Організовано евакуацію людей у найближчі пункти обігріву, з людьми працюватимуть психологи ДСНС.

В результаті атаки росіян багато жителів отримали поранення. Фото: ДСНС

У громадах також пошкоджено низку приватних будинків, понад 60 автомобілів. Через падіння уламків сталася пожежа у недобудованій церкві, пошкоджено кілька підприємств, складських приміщень. Пошкодження отримала одна з обласних медустанов.



Нагадаємо, Російська Федерація випустила по Україні 35 ударних безпілотників уночі, 2 січня. Сили ППО знищили всі цілі.

В результаті атаки росіян багато жителів отримали поранення. Фото: ДСНС

Після атаки ударних БпЛА, столиця зазнала ракетного обстрілу. Внаслідок падіння уламків є руйнування та постраждалі, повідомляє місцева влада.