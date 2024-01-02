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В результате российской атаки на Киев и область погибли четверо людей, более 60 пострадали

Обновлено
02 января 2024, 16:00

В результате российской атаки на Киев и область погибли четверо людей, более 60 пострадали

Атака РФ на Киев и область унесла жизни трех людей. Фото: ГСЧС Атака РФ на Киев и область унесла жизни трех людей. Фото: ГСЧС

В результате российской атаки ударными дронами и ракетами на Киев и Киевскую область погибло четверо мирных жителей, еще более 60 человек были ранены.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что оперативные службы работают в 6 районах столицы, где возникли семь пожаров: Оболонском, Печерском, Подольском, Соломенском, Святошинском и Деснянском.

В результате атаки россиян множество жителей получили ранения. Фото: ГСЧС

«Сотрудники ГСЧС спасают людей из разбитой россиянами многоэтажки. К сожалению, одна из раненых жительниц дома погибла», — заявили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Из многоэтажки в Соломенском районе эвакуировано более 130 человек. Около 20 спасены работниками чрезвычайных служб из заблокированных помещений. 

Обновлено (16:00). После обеда появилась информация о еще одном погибшем жителе в Киеве. Об этом сообщили киевские спасатели. В Подольском районе идет ликвидация пожара на одном из складов.

В Оболонском районе также продолжается ликвидация пожара на одном из складских помещений.

В Киевской области погибли два человека, а также повреждены: 16 частных домов 11 многоквартирных домов 2 школы складские помещения, церковь, ряд предприятий более 60 автомобилей.

Спасатели продолжают ликвидацию пожаров в Киеве. Фото: ГСЧС

Спасатели продолжают ликвидацию пожаров в Киеве. Фото: ГСЧС

Обновлено (11:55). В Соломенском районе столицы число пострадавших выросло до 43 человек, сообщил мэр Виталий Кличко. Уточняется, что одна женщина погибла. Госпитализировали 37 человек. Шестерым медики оказали помощь на месте.

Ранее Кличко рассказал, что во дворе этого дома упали обломки ракеты.

Согласно информации предоставленной Киевской ОВА, в Киевской области два человека погибли, еще 11 ранены, в том числе один ребенок. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

В результате падения обломков в городе Вишневое повреждены пять многоквартирных домов. Организована эвакуация людей в ближайшие пункты обогрева, с людьми будут работать психологи ГСЧС.

В результате атаки россиян множество жителей получили ранения. Фото: ГСЧС

В громадах также повреждены ряд частных домов, более 60 автомобилей. Из-за падения обломков произошел пожар в недостроенной церкви, повреждены несколько предприятий, складских помещений. Повреждение получило одно из областных медучреждений.

Напомним, Российская Федерация выпустила по Украине 35 ударных беспилотников ночью, 2 января. Силы ПВО уничтожили все цели. 

В результате атаки россиян множество жителей получили ранения. Фото: ГСЧС

После атаки ударных БпЛА, столица подверглась ракетному обстрелу. В результате падения обломков есть разрушения и пострадавшие, сообщают местные власти.

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