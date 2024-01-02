Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар по Україні

Президент України Володимир Зеленський прокоментував чергову ракетну атаку російської армії по Україні, записавши коротке звернення у соціальній мережі Facebook.



«2 січня 24-го року – і знову удар російських нелюдів. Майже сто ракет різних типів. Щонайменше 70 ракет збито. З них майже 60 – у районі Києва. Жорсткі удари були й по Харкову. Зараз триває ліквідація наслідків. «Петріоти», «айріси», «насамси» – кожна така система врятувала вже щонайменше сотні життів. А за кожне забране життя Росія відповідатиме. Слава Україні!», - сказав президент України.



Раніше сьогодні, 2 січня 2024 року, російська окупаційна армія атакувала Україну 99 ракетами різних типів, з яких 72 вдалося знищити силами протиповітряної оборони.