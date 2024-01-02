Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередную ракетную атаку российской армии по Украине, записав короткое обращение в социальной сети Facebook.



«2 января 24-го года – и снова удар русских извергов. Почти сто ракет разных типов. По меньшей мере, 70 ракет сбиты. Из них почти 60 – в районе Киева. Жесткие удары были и по Харькову. Сейчас идет ликвидация последствий. "Петриоты", "айрисы", "насамсы" - каждая такая система спасла уже по меньшей мере сотни жизней. А за каждую отобранную жизнь Россия будет отвечать. Слава Украине!», — сказал президент Украины.



Ранее сегодня, 2 января 2024 года, российская оккупационная армия атаковала Украину 99 ракетами разных типов, из которых 72 удалось уничтожить силами противовоздушной обороны.