Росіяни заявили про атаку на Білгородську область: є жертви та руйнування

Сьогодні, 2 січня, у російській Білгородській області лунали вибухи, протиповітряна оборона нібито збила дев'ять цілей. Внаслідок чого є постраждалі та пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони Росії та Вячеслав Гладков.



«Близько 12 години припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням ракет реактивної системи залпового вогню «Вільха», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що черговими засобами ППО чотири ракети було знищено над Білгородською областю.



За словами губернатора Білгородської області Вячеслава Гладкова, постраждав чоловік, у нього осколкові поранення верхніх і нижніх кінцівок. Медики оцінюють його стан як тяжкий.



Трохи плозніше глава регіону написав, що над Білгородом та Білгородським районом знову спрацювала ППО — збито 5 повітряних цілей на підльоті до міста. За попередніми даними, є одна постраждала — жінка має рвану рану лівої кисті.



У Білгороді уламками пошкоджено торгове приміщення та кілька автомобілів. У Білгородському районі осколками посічено один легковий автомобіль у селі Білівське.



Нагадаємо, у Росії повідомляють про «приліт» у селі Петропавлівка Воронезької області. Вибухом, який чули й місцеві мешканці, знесло половину вулиці. За повідомленням губернатора Воронезької області Олександра Гусєва, причиною вибуху стало падіння з російського літака боєприпасу.