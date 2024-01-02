У Росії «розумна» гірлянда прославила Україну і довела свого господаря до суду — Baza

«Розумна» гірлянда збунтувалася, прославила Україну та підвела під статтю свого господаря. Російський телеграм-канал Baza розповів історію з міста Великий Новгород, яку можна сприйняти як повстання машин.

Зазначається, що 1 січня ЗМІ повідомили, що на сім'ю з Великого Новгорода склали протокол про дискредитацію ЗС РФ. У них на балконі світилася гірлянда з написом «Слава Україні!» на українській мові. Сусіди викликали поліцію, господар квартири заявив, що гірлянда була підключена до Wi-Fi і спочатку на ній висвітлювався інший напис — «З Новим роком!». Але раптово, опівночі, сам по собі новорічний напис змінився і на гірлянді з'явилося гасло, за яке в РФ можна отримати як штраф, так і статтю за карний злочин.

Baza розібралася, що це було і до чого ж тут «помста за прильоти у Харкові».

Повідомляється, що кілька тижнів тому 43-річний Андрій побачив у популярного YouTube-блогера (понад 2 млн передплатників) «розумну гірлянду», яку можна зібрати своїми руками. Андрій окремо замовив на «Алі-Експрес» мікроконтролер, світлодіодну стрічку, а потім скачав прошивку і на балконі його квартири засяяв напис «З наступаючим Новим роком!». А рівно опівночі засяяло гасло українською мовою.

ЗМІ писали, що, можливо, пристрій зламали через Wi-Fi. Проте річ у іншому.

На форумі блогера, де люди запитують і діляться порадами, Baza виявила кілька людей з різних міст Росії, які поскаржилися на таке ж гасло українською, яка вискочила рівно опівночі. Судячи з коментарів модератора форуму, вся справа у прошивці. Найімовірніше, хтось (що не має відношення до блогера-мільйонника), за словами модератора форуму, «влаштував провокацію» і заклав в одній із версій прошивки зміну новорічного напису на гасло. І ті, хто користувався цією версією, раптово влипли (як Андрій із Великого Новгорода). При цьому один із користувачів форуму написав, що автор прошивки — родом з Харкова, і це його «помста за прильоти», додавши, «тепер обтікайте».

«Господарів квартири з Великого Новгорода звинуватили у громадських діях, спрямованих на дискредитацію ЗС РФ. Їхня справа буде заслухана в суді», — написала Baza.