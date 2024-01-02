В России «умная» гирлянда прославила Украину и довела своего хозяина до суда — Baza

«Умная» гирлянда взбунтовалась, прославила Украину и подвела под статью своего хозяина. Российский телеграм-канал Baza рассказал историю из города Великий Новгород, которую можно принять за восстание машин.

Отмечается, что 1 января СМИ сообщили о том, что на семью из Великого Новгорода составили протокол о дискредитации ВС РФ. У них на балконе светилась гирлянда с надписью «Слава Украине!» на украинском языке. Соседи вызвали полицию, хозяин квартиры заявил, что гирлянда была подключена к Wi-Fi и изначально на ней высвечивалась другая надпись — «С Новым годом!». Но внезапно, в полночь, сама по себе новогодняя надпись сменилась и на гирлянде появился лозунг, за который в РФ можно получить как штраф, так и уголовку.

Baza разобралась, что это было и причем тут «месть за прилеты по Харькову».

Сообщается, что несколько недель назад 43-летний Андрей увидел у популярного YouTube-блогера (более 2 млн подписчиков) «умную» гирлянду, которую можно собрать своими руками. Андрей по отдельности заказал на «Али-Экспресс» микроконтроллер, светодиодную ленту, а затем скачал прошивку и на балконе его квартиры засияла надпись «С наступающим Новым годом!». А ровно в полночь засиял лозунг на украинском языке.

СМИ писали, что, возможно, устройство взломали через Wi-Fi. Однако дело в другом.

На форуме блогера, где люди спрашивают и делятся советами, Baza обнаружила несколько человек из разных городов России, которые пожаловались на точно такой же лозунг на украинском, выскочивший ровно в полночь. Судя по комментариям модератора форума, все дело в прошивке. Вероятнее всего, кто-то (не имеющий отношения к блогеру-миллионнику), по словам модератора форума, «устроил провокацию» и заложил в одной из версий прошивки смену новогодней надписи на лозунг. И те, кто воспользовался этой версией, внезапно влипли (как Андрей из Великого Новгорода). При этом один из пользователей форума написал, что автор прошивки — родом из Харькова, и это его «месть за прилеты», добавив, «теперь обтекайте».

«Хозяев квартиры из Великого Новгорода обвинили в публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ. Их дело будет заслушано в суде», — написала Baza.