Масований удар по Києву 29 грудня: зросла кількість загиблих

Кількість загиблих цивільних внаслідок масованої атаки російських окупантів по Києву зросла. У лікарні померла одна людина. Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.



«У лікарні, від отриманих травм внаслідок обстрілу 29 грудня 2023 року, померла 1 особа», — йдеться в повідомленні.



Загалом внаслідок ракетного удару того дня загинуло 30 людей, ще 29 отримали поранення.



Нагадаємо, 29 грудня Росія здійснила масований ракетний обстріл українських міст. Відомо про «прильоти» у низці міст України. Повідомляється про загиблих та поранених внаслідок цих атак. Під вогонь та українська столиця.



У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що це була наймасштабніша атака на Україну, було знищено 114 зі 158 повітряних цілей: 27 дронів Shahed-136/131 і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.