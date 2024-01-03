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Массированный удар по Киеву 29 декабря: возросло количество погибших

03 января 2024, 10:04

Массированный удар по Киеву 29 декабря: возросло количество погибших

Число погибших гражданских в результате массированной атаки российских оккупантов по Киеву возросло. В больнице умер один человек. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

«В больнице, от полученных травм в результате обстрела 29 декабря 2023 года, умер 1 человек», — говорится в сообщении.

Всего в результате ракетного удара в тот день погибли 30 человек еще 29 получили ранения.

Напомним, 29 декабря Россия осуществила массированный ракетный обстрел украинских городов. Известно о «прилетах» в ряде городов Украины. Сообщается о погибших и раненых в результате этих атак. Под огонь и украинская столица. 

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что это была самая масштбаная атака на Украину, было уничтожено 114 из 158 воздушных целей: 27 дронов Shahed-136/131 и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

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