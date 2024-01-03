Село під Запоріжжям зазнало російського обстрілу, двоє загиблих

Окупанти обстріляли село Плавні Запорізької області. Загинули двоє людей. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

«Російський артилерійський снаряд забрав життя двох мешканців села Плавні — 54-річного чоловіка та 63-річної жінки», — написав він.

Крім того, за словами голови ОВА, окупанти били по 23 населених пунктах Запорізької області, зафіксовано 134 удари. Зокрема, 110 артобстрілів припали на територію Залізничного, Новоданилівки, Левадного, Щербаків, Полтавки, Лугівського, Роботино, П'ятихаток, Лобкового, Плавнею та інших прифронтових міст та сіл.

Раніше повідомлялося, що російські війська авіабомбами накрили Оріхів Запорізької області 2 січня. Ударом було пошкоджено будинок, зруйновано цілий під'їзд. Поранення дістала жінка.