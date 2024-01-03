Село под Запорожьем подверглось российскому обстрелу, двое погибших

Оккупанты обстреляли село Плавни Запорожской области. Погибли двое людей. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

«Российский артиллерийский снаряд унес жизни двух жителей села Плавни — 54-летнего мужчины и 63-летней женщины», — написал он.

Кроме того, по словам главы ОВА, оккупанты били по 23 населенным пунктам Запорожской области, зафиксировано 134 удара. В частности, 110 артобстрелов пришлись по территории Железнодорожного, Новоданиловки, Левадного, Щербаков, Полтавки, Луговского, Работино, Пятихаток, Лобкового, Плавней и других прифронтовых городов и сел.

Ранее сообщалось, что российские войска авиабомбами накрыли Орехов Запорожской области 2 января. Ударом был поврежден дом, разрушен целый подъезд. Ранение получила женщина.